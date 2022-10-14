Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який нещодавно їздив за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне фото, а у підписі до нього звернувся до фоловерів із цікавим проханням та заінтригував новим проектом.

Як видно, на новій фотографії Олександр знято у цікавому ракурсі, сидячи в автомобілі з ноутбуком. Цікаво, що знімок практично весь чорно-білий, проте видно сині рукави кофти блогера відображені в кольорі. Судячи з фото, Сашко зосереджений на роботі за ноутбуком і не дивиться на камеру.

У підписі до публікації Еллерт написав: "Придумав дещо, розкажу через тиждень… В розробці ще, але можете допомогти. Особливо ті хто на агресії, зараз дамо їй правильний вектор. Потрібні топ 10 запитань до громадян з країни на букву ры… Тільки окрім "коли ви вже зникнете з цієї планети" чи "ви що реально такі кончені" потрібні і трохи інші. Як ви ставитесь до…? Чи впевнені ви…? Може вас десь…? Питання, після яких можливо комусь з них соромно стане… Чи після якого, аргументів з методички не буде… Чи щоб просто під’є*нути, теж підходить. За найвлучніше - автору 500 грн. Усім дякую.

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