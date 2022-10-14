Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна активно веде соціальні мережі та розповідає про те, чим займається. Також вона показує фото та відео, що стосуються інтерв'ю з колегами та порушує теми, особливо важливі для українців.
«З самого початку повномасштабної війни я поставила собі за мету не припиняти робити те, що я вмію робити найкраще – доносити інформацію. Розповіді правди європейцями про всі ці події, історії та переживання в Україні справді розплющують очі.
Тому, вкотре дякую долі, що веде мене цим шляхом! Вчора я мала можливість звернутися до найвпливовіших людей Німеччини із закликом вплинути на владу давати Україні більше зброї, робити це швидше та ефективніше» - пише Марія.
Раніше артистка закликала звернути світ на те, що відбувається у центрі Європи та не забувати – війна триває.
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«Київ сьогодні… Ранок в Україні почався з масованих обстрілів, є поранені та вбиті. країною було випущено сотні ракет. Весь ранок російські ракети обстрілювали Київ, Суми, Харків, Одесу, Кропивницький, Полтаву, Львів, Івано-Франківськ, Рівне та інші міста. Вся країна у вогні від ворожих ракет!» – висловилася Марія.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.