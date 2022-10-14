Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна активно веде соціальні мережі та розповідає про те, чим займається. Також вона показує фото та відео, що стосуються інтерв'ю з колегами та порушує теми, особливо важливі для українців.

«З самого початку повномасштабної війни я поставила собі за мету не припиняти робити те, що я вмію робити найкраще – доносити інформацію. Розповіді правди європейцями про всі ці події, історії та переживання в Україні справді розплющують очі.

Тому, вкотре дякую долі, що веде мене цим шляхом! Вчора я мала можливість звернутися до найвпливовіших людей Німеччини із закликом вплинути на владу давати Україні більше зброї, робити це швидше та ефективніше» - пише Марія.

Раніше артистка закликала звернути світ на те, що відбувається у центрі Європи та не забувати – війна триває.

«Київ сьогодні… Ранок в Україні почався з масованих обстрілів, є поранені та вбиті. країною було випущено сотні ракет. Весь ранок російські ракети обстрілювали Київ, Суми, Харків, Одесу, Кропивницький, Полтаву, Львів, Івано-Франківськ, Рівне та інші міста. Вся країна у вогні від ворожих ракет!» – висловилася Марія.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.