Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина активно ведет социальные сети и рассказывает о том, чем занимается. Также она показывает фото и видео, касающиеся интервью с коллегами и поднимает темы, особо важные для украинцев.

«С самого начала полномасштабной войны я поставила себе цель не прекращать делать то, что я умею делать лучше всего – доносить информацию. Рассказы правды европейцами про все эти события, истории и переживания в Украине действительно раскрывают глаза.

Поэтому, в который раз говорю спасибо судьбе, что ведет меня этим путем! Вчера я имела возможность обратиться к самым влиятельным людям Германии с призывом повлиять на власть давать Украине больше оружия, делать это быстрее и эффективнее» - пишет Мария.

Ранее артистка призвала обратить мир на то, что происходит в центре Европы и не забывать - война продолжается.

«Киев сегодня… Утро в Украине началось с массированных обстрелов, есть раненые и убитые. по стране были выпущены сотни ракет. Все утро российские ракеты обстреливали Киев, Сумы, Харьков, Одессу, Кропивницкий, Полтаву, Львов, Ивано-Франковск, Ровно и другие города. Вся страна в огне от вражеских ракет!» - высказалась Мария.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.