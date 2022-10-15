Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна вирішила підтримати українських захисників та захисниць та привітала їх зі святом. За словами артистки, війна відкрила у ній емоції, які вона не може вкласти у слова.

«А ось сьогодні, беручися за написання привітання до Дня Захисника та Захисниць, я розумію, що відчуваю щось таке ж сильне, але тепле і велике, але невимовне словами-бо як би я не зобов'язана нашим воїнам - цього завжди на словах буде мало…

Немає в мене слів, щоб передати те, за що тримається моя психіка щоразу, коли дуже страшно; що є єдина надія на перемогу добра і світла над дияволом; що досі є безперервним об'єктом молитов і моєї віри у перемогу!!» – висловилася Марія.

«З самого початку повномасштабної війни я поставила собі за мету не припиняти робити те, що я вмію робити найкраще – доносити інформацію. Розповіді правди європейцями про всі ці події, історії та переживання в Україні справді розплющують очі.

Тому, вкотре дякую долі, що веде мене цим шляхом!» – пише Марія.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.