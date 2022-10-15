Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна вирішила підтримати українських захисників та захисниць та привітала їх зі святом. За словами артистки, війна відкрила у ній емоції, які вона не може вкласти у слова.
«А ось сьогодні, беручися за написання привітання до Дня Захисника та Захисниць, я розумію, що відчуваю щось таке ж сильне, але тепле і велике, але невимовне словами-бо як би я не зобов'язана нашим воїнам - цього завжди на словах буде мало…
Немає в мене слів, щоб передати те, за що тримається моя психіка щоразу, коли дуже страшно; що є єдина надія на перемогу добра і світла над дияволом; що досі є безперервним об'єктом молитов і моєї віри у перемогу!!» – висловилася Марія.
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«З самого початку повномасштабної війни я поставила собі за мету не припиняти робити те, що я вмію робити найкраще – доносити інформацію. Розповіді правди європейцями про всі ці події, історії та переживання в Україні справді розплющують очі.
Тому, вкотре дякую долі, що веде мене цим шляхом!» – пише Марія.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.