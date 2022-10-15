Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина решила поддержать украинских защитников и защитниц и поздравила их с праздником. По словам артистки, война открыла в ней эмоции, которые она не может вложить в слова.

«А вот сегодня, берясь за написание поздравления ко Дню Защитника и Защитниц, я понимаю, что чувствую что-то столь же сильное, но теплое и большое, но непередаваемое словами- потому что как бы я не обязана нашим воинам - этого всегда на словах будет мало…

Нет у меня слов, чтобы передать то, за что держится моя психика всякий раз, когда сильно страшно; что есть единственная надежда на победу добра и света над дьяволом; что до сих пор является беспрестанным объектом молитв и моей веры в победу!!» - высказалась Мария.

«С самого начала полномасштабной войны я поставила себе цель не прекращать делать то, что я умею делать лучше всего – доносить информацию. Рассказы правды европейцами про все эти события, истории и переживания в Украине действительно раскрывают глаза.

Поэтому, в который раз говорю спасибо судьбе, что ведет меня этим путем!» - пишет Мария.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.