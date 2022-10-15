Схоже, 17-річна Маша вирішила піти стопами зіркової мами. В Україні до початку повномасштабного вторгнення рф вона вже виступала в якості солістки панк-рок групи "Шви".
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Полякова оголосила про початок нового життя в Великобританії.
"Ну ось в мене почалося нове життя, я не виставляла фотки сюди з початка війни. Мені було не зрозуміло, а що постити, що розповідати, коли в твоїй країні війна. Але все ж таки життя продовжується, тому я повертаюсь, буду розповідати про життя студента в Англії, але уявляти, що я все ще в Україні", — пише донька артистки.
Марія також продемонструвала ефектні фото, на яких вона позує в концертному залі Royal Albert Hall в ажурній вечірній сукні з цікавим декольте.
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Шанувальники Полякової молодшої в коментарях підтримали її, але не обійшлося й без критики:
"Машуля! Ти така красуня і розумничка!!! Хай все тобі вдається! Від душі тобі бажаю!";
"Машка, ти крута, забий на сильно розумних за рахунок інших. ❤️";
"Добре жити в Англіі та тільки уявляти, що ти в Україні";
"Не впізнала навіть!🔥❤️";
"Люди, чому ви такі зависні, негативні ? Маша молодець 🔥".
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