Старша донька співачки Олі Полякової розпочала навчання в Лондоні, де вона вступила до одного з престижних музичних вишів.

Схоже, 17-річна Маша вирішила піти стопами зіркової мами. В Україні до початку повномасштабного вторгнення рф вона вже виступала в якості солістки панк-рок групи "Шви".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Полякова оголосила про початок нового життя в Великобританії.

"Ну ось в мене почалося нове життя, я не виставляла фотки сюди з початка війни. Мені було не зрозуміло, а що постити, що розповідати, коли в твоїй країні війна. Але все ж таки життя продовжується, тому я повертаюсь, буду розповідати про життя студента в Англії, але уявляти, що я все ще в Україні", — пише донька артистки.

Марія також продемонструвала ефектні фото, на яких вона позує в концертному залі Royal Albert Hall в ажурній вечірній сукні з цікавим декольте.

Шанувальники Полякової молодшої в коментарях підтримали її, але не обійшлося й без критики:

"Машуля! Ти така красуня і розумничка!!! Хай все тобі вдається! Від душі тобі бажаю!";

"Машка, ти крута, забий на сильно розумних за рахунок інших. ❤️";

"Добре жити в Англіі та тільки уявляти, що ти в Україні";

"Не впізнала навіть!🔥❤️";

"Люди, чому ви такі зависні, негативні ? Маша молодець 🔥".

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