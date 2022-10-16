Співак Іво Бобул прокоментував мовчання Софії Ротару, яка досі не зробила повноцінної заяви з приводу війни росії проти України.

В інтерв'ю для Rostyslove Production Бобул заявив, що Ротару для підтримки України достатньо просто залишатися в країні. Софію Михайлівну за її аполітичну позицію він не засуджує.

"Людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити? "Я тут, я в Україні, я з вами. Я звідти виїхала. Все. Народ мій – український, країна моя – Україна". Цього може достатньо бути. Я думаю, що буде багато чого ще сказано. Дуже багато", – вважає співак.

Взагалі Іво Бобул близький з родиною Софії Ротару. Її сестри, співачка Ауріка та Лідія хрестили його доньку від другого шлюбу.

"Хороша родина. Ліда та Ауріка хрестили мою доньку Людмилу. З Аурікою ми дуже часто спілкуємося, а з Лідою – рідше, зідзвонюємося", – додав співак.

Нагадаємо, у серпні Софія Ротару перервала мовчання на своїй сторінці в Instagram та повідомила, що приїхала в рідне село Маршинці. Тоді вона розповіла, що підтримує проект, який піклується про дружин та дітей військовослужбовців, які пішли на фронт, та матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні. Але про російську агресію співачка не говорить.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що син російського співака та музиканта Ігоря Талькова отримав повістку.

Також повідомлялося, що Софія Ротару опублікувала страшні фотографії з місця ракетного обстрілу в центрі Києва.

Крім того, Politeka.net писала, що пісні Алли Пугачової почали скасовувати в росії.