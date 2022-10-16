Як пише Politeka.net , Даша Хливнюк – відома українська модель, яка стала першим в історії ангелом Victoria's Secret з України. Зірка вийшла заміж за "Холостяка" Макса Михайлюка, який не зміг збудувати стосунки з переможницею проекту Дашею Ульяновою. У пари нещодавно народився первісток - дочка Аріана. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Даша поділилася кадрами, де з'явилася у прозорій сукні.

Фанати, включаючи дружину Григорія Решетника, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Даша, як завжди витончено і сексуально", "Це плаття ...", "А що за тату на спині", "Венеція щось. А Даша доповнює на 1000%", "Яка красива !!! Просто око не відірвати!!! У вас така шикарна фігура", "Насолоджуйся моєю дупою у Венеції. Ха", "Дуже добре", "А, яка ви шикарна", "Класно", "Круть крута".

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка Хлистун у міні-сукні розкорячилася у Венеції і нарвалася на критику.

А ще Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка Хлистун у прозорій сукні дозволила поглянути на розкіш

Також Politeka повідомляла, дружина "Холостяка" Михайлюка Хлистун у прозорій сукні дозволила поглянути на розкіш