Камінська з "НеАнгелів" вирішила порадувати публіку новим способом, але нарвалася на критику.

Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели", а зараз розпочала сольну кар'єру. Заради популярності Камінська постійно скандалить у мережі, всіляко привертає увагу і нерідко намагається піднятись за рахунок спроб присоромити з приводу будь-якого приводу екс-колегу Вікторію Сміюху.

Цього разу Камінська прифотошопила себе до фото та наклала нову пісню Олексія Завгороднього та Ганни Трінчер.

«У дурдомі випускний 🤣 Заберіть у Камінської телефон ☎️» - написала Камінська, щоб привернути більше уваги.

У мережі одразу відреагували досить по-різному: «Відписуюсь; Походу трава дуже гарна; Напевно, заздрить, бо в самій пісні. Тому й чіпляється до інших виконавців, це з вашого боку низько. А пісня гарна; Божевільна; Зайнялася б справою якоюсь корисною; Пісня шикарна!! Не заздріть; у вас точно не все гаразд».

Після 15 років група розпалася, після чого колишні солістки влаштували громадський конфлікт. І хоч після повномасштабного вторгнення зірок вистачило трохи, щоб не влаштовувати конфлікти, але вони, як можна побачити, не припинилися. Так, Слава у своєму Інстаграмі вирішила пожартувати з екс-колеги, опублікувавши її останнє фото.

"І не намагайся мене бути чи не бути", - написала Слава.

Нагадаємо, Камінська з-за кордону несподівано перейнялася темою мобілізації росіян .

Також Politeka повідомляла, що Камінська за кордоном розповіла, як хотіла стати утримачем.

А ще Politeka повідомляла, що Сміюха із "НеАнгелів" звернулася до українців, Камінська не витримала