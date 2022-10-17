Як повідомляє Politeka.net , під час благодійного концерту Артема Пивоварова у Латвії на сцену вийшов боєць полку "Азов". Військовий прочитав молитву та довів присутніх до сліз. Відео зворушливого моменту з'явилося на особистій сторінці співака в Instagram .

Артем Пивоваров передав мікрофон захиснику. Боєць полку "Азов" подякував своїм побратимам, які продовжують давати відсіч російським окупантам, а також вшанував пам'ять загиблих українських героїв.

"На цьому етапі і в цій країні я представник полку "Азов" – героїчного, непереможного полку. Давайте все разом підтримаємо "Азов". Послухайте, я прочитаю молитву за воюючих азовців та за загиблих азовців. Послухайте, будь ласка, уважно", – звернувся боєць до присутніх.

Підписники Артема Пивоварова наголосили, що це дуже зворушливий момент. А глядачі, які були в залі, написали, що плакали практично всі: "Наші герої зроблені зі сталі!", "Слава нашим героям!", "Навіть без звуку мурашки та сльози", "Це було неймовірно. Плакали все", "Дякую нашим козакам за те, що захищають нас і відстоюють нашу незалежність".

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