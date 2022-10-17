Как сообщает Politeka.net, во время благотворительного концерта Артема Пивоварова в Латвии на сцену вышел боец полка "Азов". Военный прочитал молитву и довел присутствующих до слез. Видео трогательного момента появилось на личной страницы певца в Instagram.
Артем Пивоваров передал микрофон защитнику. Боец полка "Азов" поблагодарил своих побратимов, которые продолжают давать отпор российским оккупантам, а также почтил память погибших украинских героев.
"На этом этапе и в этой стране я представитель полка "Азов" – героического, непобедимого полка. Давайте все вместе поддержим "Азов". Послушайте, я прочту молитву за воюющих азовцев и за погибших азовцев. Послушайте, пожалуйста, внимательно", – обратился боец к собравшимся.
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Подписчики Артема Пивоварова отметили, что это очень трогательный момент. А зрители, которые были в зале, написали, что плакали практически все: "Наши герои сделаны из стали!", "Слава нашим героям!", "Даже без звука мурашки и слезы", "Это было невероятно. Плакали все", "Спасибо нашим казакам за то что защищают нас и отстаивают нашу независимость".
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.
Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.