Как сообщает Politeka.net, во время благотворительного концерта Артема Пивоварова в Латвии на сцену вышел боец полка "Азов". Военный прочитал молитву и довел присутствующих до слез. Видео трогательного момента появилось на личной страницы певца в Instagram.

Артем Пивоваров передал микрофон защитнику. Боец полка "Азов" поблагодарил своих побратимов, которые продолжают давать отпор российским оккупантам, а также почтил память погибших украинских героев.

"На этом этапе и в этой стране я представитель полка "Азов" – героического, непобедимого полка. Давайте все вместе поддержим "Азов". Послушайте, я прочту молитву за воюющих азовцев и за погибших азовцев. Послушайте, пожалуйста, внимательно", – обратился боец к собравшимся.

Подписчики Артема Пивоварова отметили, что это очень трогательный момент. А зрители, которые были в зале, написали, что плакали практически все: "Наши герои сделаны из стали!", "Слава нашим героям!", "Даже без звука мурашки и слезы", "Это было невероятно. Плакали все", "Спасибо нашим казакам за то что защищают нас и отстаивают нашу независимость".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

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