Як повідомляє Politeka.net, учасник "Культурного десанту" Коля Серга після ранкової атаки дронами-камікадзе Києвом, записав новий вірш. У ньому артист обіцяє притягнути до відповідальності всіх винних у агресії проти України. Відео, на якому той зачитує вірш, з'явилося на його сторінці в Instagram.

Коля Серга у потужному вірші розповів, що чекає на всіх причетних до війни в Україні росіян. Крім того, він зазначив, що росіяни не мають нічого гідного, щоби поважати їх.

"Знищити. Кожного, хто причетний до цієї війни. ріс солдатів, колаборантів, чиновників, артистів, блогерів. Усіх, хто це підтримує. Зараз. Через рік. Через десять років. Через п'ятдесят. Ніколи не пробачимо. Ні діти, ні діти. онуки", - написав під відео екс-телеведучий травел-шоу "Орел і Решка" .

Публікуємо повний текст вірша Колі Сергі:

Ісус казав бути милосердним

Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.

Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,

Я його не розумію, я його не сприймаю.

Очі застилає вуля,

Всередині пекло,

наосліп заряджаю кулі,

слина як те скло.

З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,

До ворога одне бажання - знищити.

Знищити.

Знищити.

Поважати ворога - до честі турбота.

Але нема кого тут поважати, мій ворог - мерзота.

Мій ворог не тварина, бо в тварини інстинкти,

Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,

Мій ворог - одержимість, реквієм по людині,

Мій ворог епідемія, без честі загине.

Самий час його запхати

Під три чорти.

За кожного вбитого брата.

Знищити.

Знищити.

Знищити.

На мою землю зневажливо ступили кати,

Будуть у неї покладені і збити хрести,

Знищити.

До бою, сестри. До бою брати.

Мечі над головами, під удари щити,

знищити.



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