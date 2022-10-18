Как сообщает Politeka.net, участник "Культурного десанта" Коля Серга после утреней атаки дронами-камикадзе по Киеву, записал новое стихотворение. В нем артист обещает привлечь к ответственности всех виновных в агрессии против Украины. Видео, на котором тот зачитывает стих, появился на его странице в Instagram.
Коля Серга в мощном стихотворение рассказал, что ждет всех причастных к войне в Украине россиян. Кроме того, он отметил, что россияне не имеют ничего достойного, чтобы уважать их.
"Уничтожить. Каждого, кто причастен к этой войне. рос солдат, коллаборантов, чиновников, артистов, блоггеров. Всех, кто это поддерживает. Сейчас. Через год. Через десять лет. Через пятьдесят. Никогда не простим. Ни дети, ни дети. внуки", — написал под видео экс-телеведущий травел-шоу "Орел и Решка".
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Публикуем полный текст стиха Коли Серги:
Ісус казав бути милосердним
Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.
Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,
Я його не розумію, я його не сприймаю.
Очі застилає вуля,
Всередині пекло,
наосліп заряджаю кулі,
слина як те скло.
З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,
До ворога одне бажання - знищити.
Знищити.
Знищити.
Поважати ворога - до честі турбота.
Але нема кого тут поважати, мій ворог - мерзота.
Мій ворог не тварина, бо в тварини інстинкти,
Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,
Мій ворог - одержимість, реквієм по людині,
Мій ворог епідемія, без честі загине.
Самий час його запхати
Під три чорти.
За кожного вбитого брата.
Знищити.
Знищити.
Знищити.
На мою землю зневажливо ступили кати,
Будуть у неї покладені і збити хрести,
Знищити.
До бою, сестри. До бою брати.
Мечі над головами, під удари щити,
знищити.
Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга честно признался, нашел ли даму сердца.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга был приманкой для коллаборантов в Одессе.