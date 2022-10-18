Экс-телеведущий травел-шоу "Орел и Решка" Коля Серга отметил, что россияне не имеют ничего достойного, чтобы уважать их.

Как сообщает Politeka.net, участник "Культурного десанта" Коля Серга после утреней атаки дронами-камикадзе по Киеву, записал новое стихотворение. В нем артист обещает привлечь к ответственности всех виновных в агрессии против Украины. Видео, на котором тот зачитывает стих, появился на его странице в Instagram.

Коля Серга в мощном стихотворение рассказал, что ждет всех причастных к войне в Украине россиян. Кроме того, он отметил, что россияне не имеют ничего достойного, чтобы уважать их.

"Уничтожить. Каждого, кто причастен к этой войне. рос солдат, коллаборантов, чиновников, артистов, блоггеров. Всех, кто это поддерживает. Сейчас. Через год. Через десять лет. Через пятьдесят. Никогда не простим. Ни дети, ни дети. внуки", — написал под видео экс-телеведущий травел-шоу "Орел и Решка".

Публикуем полный текст стиха Коли Серги:

Ісус казав бути милосердним

Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.

Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,

Я його не розумію, я його не сприймаю.

Очі застилає вуля,

Всередині пекло,

наосліп заряджаю кулі,

слина як те скло.

З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,

До ворога одне бажання - знищити.

Знищити.

Знищити.

Поважати ворога - до честі турбота.

Але нема кого тут поважати, мій ворог - мерзота.

Мій ворог не тварина, бо в тварини інстинкти,

Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,

Мій ворог - одержимість, реквієм по людині,

Мій ворог епідемія, без честі загине.

Самий час його запхати

Під три чорти.

За кожного вбитого брата.

Знищити.

Знищити.

Знищити.

На мою землю зневажливо ступили кати,

Будуть у неї покладені і збити хрести,

Знищити.

До бою, сестри. До бою брати.

Мечі над головами, під удари щити,

знищити.



Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга честно признался, нашел ли даму сердца.

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