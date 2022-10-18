Після обстрілу дронами центру Києва телеведуча Маша Єфросиніна ще більше переконалася в тому, що Україна зуміє перемогти.

Як повідомляє Politeka.net, у березні українська телеведуча Маша Єфросиніна разом із 7-річним сином Олександром та 18-річною донькою Наною ухвалила рішення виїхати за кордон через початок повномасштабної війни в Україні. Там вона веде активну волонтерську діяльність і висвітлює те, що відбувається в Україні.

Після нещодавнього обстрілу дронами центру Києва телеведуча ще більше переконалася в тому, що Україна зуміє перемогти. Своїми висновками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, Маша Єфросиніна зазначила, що армія, в якій на двох солдатів три судимості, ніколи не переможе армію, в якій на двох солдатів три вищі освіти.

"Тому ця погань вбиває безневинних мирних жителів, а значить намагається вбити нашу психіку - зламати нас, як би зламалися від цього самого вони - підневільна, тупа і залежна біомаса... Так от, так ми зламані, але в інший бік - бік гніву та ненависті до всього, що несе найбільша у світі країна-терорист", - доповнила Маша Єфросиніна.

Варто зазначити, що телеведуча відкрила "Фонд Маша" - фонд нещодавно розширив свою допомогу та спрямував зусилля на відновлення жінок та дітей під час війни. Фонд активно допомагає жінкам, дітям та людям похилого віку вирішувати нагальні проблеми. Це включає доступ до ліків, їжі та інших речей першої необхідності.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.