Как сообщает Politeka.net, в марте украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с 7-летним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной приняла решение уехать за границу из-за начала полномасштабной войны в Украине. Там, она ведет активную волонтерскую деятельность и освещает происходящее в Украине.
После недавнего бстрела дронами центра Киева, телеведущая еще больше уверилась в том, что Украина сумеет победить. Своими выводами она поделилась на своей странице в Instagram.
В частности, Маша Ефросинина отметила, что армия, в которой на двух солдатов три судимости, никогда не победит армию, в которой на двух солдатов три высших образования.
"Потому эта нечисть убивает невинных мирных жителей, а значит пытается убить нашу психику - сломать нас, как бы сломались от этого самого они - подневольная, тупая и зависимая биомаса... Так вот, да мы сломаны, но в другую сторону - сторону гнева и ненависти ко всему, что несет самая большая в мире страна-террорист", - дополнила Маша Ефросинина.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Падение Су-34 на многоэтажку в россии: счет погибших и пострадавших пошел на десятки
Очередной масштабный обмен пленными: Украина вернула домой своих женщин, фото
"Не верьте никому!": российский офицер впал в истерику после присланной "подмоги" мобилизованных
София Ротару прервала молчание, обратившись к украинцам: неожиданные кадры
Стоит отметить, что телеведущая открыла "Фонд Маша" - фонд недавно расширил свою помощь и направил усилия на восстановление женщин и детей во время войны. Фонд активно помогает женщинам, детям и пожилым людям решать неотложные проблемы. Это включает в себя доступ к лекарствам, еде и другим вещам первой необходимости.
Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.
Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.
Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.