После обстрела дронами центра Киева, телеведущая Маша Ефросинина еще больше уверилась в том, что Украина сумеет победить.

Как сообщает Politeka.net, в марте украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с 7-летним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной приняла решение уехать за границу из-за начала полномасштабной войны в Украине. Там, она ведет активную волонтерскую деятельность и освещает происходящее в Украине.

После недавнего бстрела дронами центра Киева, телеведущая еще больше уверилась в том, что Украина сумеет победить. Своими выводами она поделилась на своей странице в Instagram.

В частности, Маша Ефросинина отметила, что армия, в которой на двух солдатов три судимости, никогда не победит армию, в которой на двух солдатов три высших образования.

"Потому эта нечисть убивает невинных мирных жителей, а значит пытается убить нашу психику - сломать нас, как бы сломались от этого самого они - подневольная, тупая и зависимая биомаса... Так вот, да мы сломаны, но в другую сторону - сторону гнева и ненависти ко всему, что несет самая большая в мире страна-террорист", - дополнила Маша Ефросинина.

Стоит отметить, что телеведущая открыла "Фонд Маша" - фонд недавно расширил свою помощь и направил усилия на восстановление женщин и детей во время войны. Фонд активно помогает женщинам, детям и пожилым людям решать неотложные проблемы. Это включает в себя доступ к лекарствам, еде и другим вещам первой необходимости.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.