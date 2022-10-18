Як пише Politeka.net , Наталія Могилевська – відома українська співачка. Зірка активно підтримує українців під час війни та часто ходить у метро, коли там ховаються люди від обстрілу. Один із користувачів Твіттера вирішив пожартувати з цього, опублікувавши кадри з Наташею.
"Шановні кияни, під час повітряних тривог намагайтеся уникати станції метро Позняки. Туди приходить Наталія Могилевська, починає співати і робить вкрай непридатним для використання", - написав користувач.
Жарт став дуже популярним серед українців і облетів весь Інтернет. Як можна зрозуміти, Наталя її теж побачила і вирішила відреагувати на це із сарказмом.
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22.10 Олександрія
23.10 Черкаси
25.10 Київ
27.10 Чернівці
28.10 Кам'янець-Подільський
29.10 Хмельницький", - написано було у публікації.
"Як там без мене метро, як там без мене шахіди як Чернівці, а лайно все одно полетить у спину. Навіть якщо на війні", - сказала Наталя.
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А ще Politeka повідомляла, що Могилевська нарвалася на критику, похвалившись своїм домашнім виглядом.
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