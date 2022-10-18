Як повідомляє Politeka.net, популярний український продюсер, телеведучий, актор та шоумен Юрій Горбунов знову повідомив про зрив ефіру російськими окупантами. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram та опублікував фото, на якому той ховається у укритті.
Вже кілька днів поспіль через обстріл окупантами мирних українських міст звучить повітряна тривога, а ведучий та його колега Людмила Барбір змушені ховатися у укритті разом із знімальною групою.
"Знову ранок з повітряною тривогою! Знову "Сніданок" починаємо з укриття!! Але не втрачаємо оптимізму! Працюємо, заряджаємо позитивом і віримо у ЗСУ!!! Тихого всім та гарного вівторка!!", - написав Юрій Горбунов.
На фото, яке опублікувала знаменитість, він разом із Людмилою Барбір ховаються на парковці під час повітряної тривоги. Обидва вони при параді, адже готові до зйомок навіть у такому місці.
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Користувачі мережі звернули увагу на те, що Людмила зовсім сумна, а також хотіли побажати триматися і не сумувати: "Вчора Людмила ще посміхалася, сьогодні взагалі "розкисла", "Ці виродки хочуть нас залякати і зламати, але не вдасться", "Доброго ранку, як це боляче немає слів, щоб описати почуття. Але треба триматися".
Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.
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