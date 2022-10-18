На фото, яке опублікувала знаменитість, він разом із Людмилою Барбір ховаються на парковці під час повітряної тривоги.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український продюсер, телеведучий, актор та шоумен Юрій Горбунов знову повідомив про зрив ефіру російськими окупантами. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram та опублікував фото, на якому той ховається у укритті.

Вже кілька днів поспіль через обстріл окупантами мирних українських міст звучить повітряна тривога, а ведучий та його колега Людмила Барбір змушені ховатися у укритті разом із знімальною групою.

"Знову ранок з повітряною тривогою! Знову "Сніданок" починаємо з укриття!! Але не втрачаємо оптимізму! Працюємо, заряджаємо позитивом і віримо у ЗСУ!!! Тихого всім та гарного вівторка!!", - написав Юрій Горбунов.

На фото, яке опублікувала знаменитість, він разом із Людмилою Барбір ховаються на парковці під час повітряної тривоги. Обидва вони при параді, адже готові до зйомок навіть у такому місці.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що Людмила зовсім сумна, а також хотіли побажати триматися і не сумувати: "Вчора Людмила ще посміхалася, сьогодні взагалі "розкисла", "Ці виродки хочуть нас залякати і зламати, але не вдасться", "Доброго ранку, як це боляче немає слів, щоб описати почуття. Але треба триматися".

Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

Як повідомляла Politeka, росіяни вкрали в українців культову фразу, Горбунов показав доказ.

Також Politeka писала, Горбунов у всій красі показав тупість мобілізованих російських вояк.