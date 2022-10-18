На фото, которое опубликовала знаменитость, он вместе с Людмилой Барбир прячутся на парковке во время воздушной тревоги.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский продюсер, телеведущий, актер и шоумен Юрий Горбунов снова сообщил о срыве эфира российскими оккупантами. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram и опубликовал фото, на котором тот прячется в убежище.

Уже несколько дней подряд из-за обстрела оккупантами мирных украинских городов звучит воздушная тревога, а ведущий и его коллега Людмила Барбир вынуждены прятаться в убежище вместе со съемочной группой.

"Снова утро с воздушной тревогой! Снова "Сніданок" начинаем с укрытия!! Но не теряем оптимизма! Работаем, заряжаем позитивом и верим в ВСУ!!! Тихого всем и хорошего вторника!!", - написал Юрий Горбунов.

На фото, которое опубликовала знаменитость, он вместе с Людмилой Барбир прячутся на парковке во время воздушной тревоги. Оба они при параде, ведь готовы к съемкам даже в таком месте.

Пользователи сети обратили внимание на то, что Людмила совсем грустная, а также желали держаться и не унывать: "Вчера Людмила еще улыбалась, сегодня вообще "раскисшая, "Эти уроды хотят нас запугать и сломать, но не удастся", "Доброе утро, как это больно и нет слов, чтобы описать чувства. Но надо держаться".

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

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