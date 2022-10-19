Співачка Мішель Андраде, зірка шоу "Орел і Решка", розповіла про майбутній дует із міжнародною зіркою.

Як пише Politeka.net , Міше Андраде - відома українська співачка болівійського походження. Зірка також знімалася в "Орел і Решка", а нещодавно оголосила про звільнення з продюсерського центру Потапа. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Мішель і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Мішель вирішила поставити запитання фанатам.

"Чи є думки з ким фіт?", - Запитала Мішель.

"Хочу з Росалією – ось це була б бомба", – написав фанат.

"Буде", - відповіла Андраде і показала своє обличчя крупним планом і посміхалася.

Варто зазначити, що Росалія - ​​це відома іспанська співачка та авторка пісень.

До цього зірка захоплювалася українською б'юті сферою. Про це Андрада написала в Інстаграм.

"Де б я не була, наші фахівці найкращі!

Б'юті сфера – ван лав", - написала Андраде.

Нагадаємо, Андраде з "Орла та Решки" у прозорому ліфі спокусила новою фотосесією

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Орел і Решка" Андраді розповіла, як їй живеться в Іспанії.

Також Politeka писала, що Андраде з "Орла та Решки" вразила новою зовнішністю.



