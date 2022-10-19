Як пише Politeka.net , Міше Андраде - відома українська співачка болівійського походження. Зірка також знімалася в "Орел і Решка", а нещодавно оголосила про звільнення з продюсерського центру Потапа. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Мішель і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Мішель вирішила поставити запитання фанатам.
"Чи є думки з ким фіт?", - Запитала Мішель.
"Хочу з Росалією – ось це була б бомба", – написав фанат.
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"Буде", - відповіла Андраде і показала своє обличчя крупним планом і посміхалася.
Варто зазначити, що Росалія - це відома іспанська співачка та авторка пісень.
До цього зірка захоплювалася українською б'юті сферою. Про це Андрада написала в Інстаграм.
"Де б я не була, наші фахівці найкращі!
Б'юті сфера – ван лав", - написала Андраде.
Нагадаємо, Андраде з "Орла та Решки" у прозорому ліфі спокусила новою фотосесією
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Орел і Решка" Андраді розповіла, як їй живеться в Іспанії.
Також Politeka писала, що Андраде з "Орла та Решки" вразила новою зовнішністю.