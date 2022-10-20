Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна веде активну волонтерську діяльність та висвітлює те, що відбувається в Україні. На своїй сторінці в Instagram знаменитість розповіла історію 33-річної Тетяни та її маленьких дітей, яким удалося вижити після авіанальоту Росії.

Як розповіла Маша Єфросиніна, родина жила в селі поряд із Херсонською областю, тому війна прийшла до них уже 24 лютого. Разом із дітьми Тетяна вирішила втекти до своєї тітки, яка проживала у Миколаївській області. Спочатку вона думала, що знайшла безпечне місце, але за кілька днів побачила в небі гелікоптери з буквою Z. Вона схопила дітей і відправила їх у підвал, а сама вийшла у двір, щоб захопити теплі речі з дому. Тієї ж секунди пролунав вибух - росіяни скинули авіабомбу за 15 м від неї.

"Коли прийшла до тями не розуміла, що сталося. Через вибух я оглухла і нічого не бачила. Одяг на мені був розірваний. Я не могла поворухнути лівою рукою. Коли сфокусувалася, то зрозуміла, що на місці мого будинку руїни. Я бачила. руїни, але не знала, чи вцілів підвал із моїми дочками. У мозку була одна думка – врятувати дівчаток”, – згадала Тетяна.

Вона не пам'ятає, як пересилила біль і доповзла до підвалу, де побачила живих, але наляканих доньок. Тітка жінки була під завалами будинку, але вижила, адже дотримувалася правил двох стін. Того ж дня ледь не загинув батько сімейства - він узяв машину, щоб забрати своїх дівчаток, але за 10 км його авто потрапило під страшний обстріл. На щастя йому вдалося вижити.

Зрештою їх усіх вивіз до Миколаєва двоюрідний брат. Але дівчатка після пережитого не хотіли їсти та виходити з підвалу. Боялися, що бомба знову впаде поряд. Пізніше сім'я вирішила переїхати в безпечніше місце - до Хмельницького. Там діти нарешті змогли спати в піжамах, а не у верхньому одязі.

"Жодна людина не заслуговує на це. Жодна жінка не заслуговує на переживання таких реалій, наслідки яких будуть наздоганяти її ще довгий час", - додала Маша Єфросиніна та закликала небайдужих донатити у фонди і допомагати таким сім'ям, які все втратили через росіян.

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