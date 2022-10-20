Как рассказала Маша Ефросинина, семья жила в селе рядом с Херсонской областью, потому война пришла к ним уже 24 февраля.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина ведет активную волонтерскую деятельность и освещает происходящее в Украине. На своей странице в Instagram знаменитость рассказала историю 33-летней Татьяны и ее маленьких детей, которым удалось выжить после авианалета россии.

Как рассказала Маша Ефросинина, семья жила в селе рядом с Херсонской областью, потому война пришла к ним уже 24 февраля. Вместе с детьми Татьяна решила бежать к своей тете, которая проживала в Николаевской области. Сначала она думала, что нашла безопасное место, но через несколько дней увидела в небе вертолеты с буквой Z. Она схватила детей и отправила их в подвал, а сама вышла во двор, чтобы захватить теплые вещи из дома. В ту же секунду раздался взрыв - россияне сбросили авиабомбу в 15 м от нее.

"Когда пришла в себя не понимала, что произошло. Из-за взрыва я оглохла и ничего не видела. Одежда на мне была разорвана. Я не могла пошевелить левой рукой. Когда сфокусировалась, то поняла, что на месте моего дома руины. Я видела руины, но не знала, вцелел ли подвал с моими дочерьми. В мозке была одна мысль - спасти девочек", - вспомнила Татьяна.

Она не помнит, как пересилила боль и доползла к подвалу, где увидила живых, но напуганных дочек. Тетя женщины была под завалами дома, но выжила, ведь придерживалась правила двух стен. В тот же день едва не погиб отец семейства - он взял машину, чтобы забрать своих девочек, но через 10 км его авто попало под страшный обстрел. К счастью, ему удалось выжить.

В конце концов их всех вывез в Николаев двоюродный брат. Но девочки после пережитого не хотели есть и выходить из подвала. Боялись, что бомба снова упадет рядом. Позже семья приняла решение переехать в более безопасное место - в Хмельницкий. Там дети наконец смогли спать в пижамах, а не верхней одежде.

"Ни один человек не заслуживает такого. Ни одна женщина не заслуживает переживать такие реалии, последствия которых будут догонять ее еще долгое время", - добавила Маша Ефросинина и призвала неравнодушных донатить в фонды и помогать таким семьям, которые всего лишились из-за россиян.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.