Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася з шанувальниками своїми відкриттями в сфері українського кінематографу.

"Вирішила зробити собі тиждень українського кіно та відкрила для себе неймовірні картини. 💙💛Історія, комедія, документальне кіно - це все наше. 😱👍Та ще й таке, від якого неможливо відірватися. Ділюся з вами підбіркою фільмів, які ви точно маєте подивитися. 😌🍿", — пише Огнєвіч.

Злата радить українцям подивитися п'ять стрічок:

▶️ Заборонений

▶️ Маріуполь. Невтрачена надія

▶️ Крути 1918

▶️ Снайпер. Білий Ворон

▶️ Дике поле



"Дивіться українське! Читайте українське! Слухайте українське!

Чекаю рекомендацій і від вас", — додала співачка.

Шанувальники Злати Огнєвіч коментарях також діляться своїми порадами, що з українського варто подивитися:

"Дивилась "Маріуполь. Невтрачена надія", то дуже боляче... Наревілась...";

"Це серіали, але дуже круті: І будуть люди, Сага, Століття Якова";

"Бачила зі списку теж Снайпер, Дике поле, Крути 1918. Взагалі останні роки, дуже любили ходити саме на українське кіно ❤️";

"Рекомендую також переглянути: «Століття Якова», «Сага». Ну і зберегла вашу підбірку. Дякую".

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огнєвіч влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.