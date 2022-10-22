Співачка Наталія Могилевська показала, як зустріла перший сніг в Україні, поділившись кадрами.

Як пише Politeka.net , Наталія Могилевська – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого зірка постійно підтримує українців, які спускаються до київського метро, ​​ховаючись від обстрілів росіян. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася кадрами із Черкас, де випав перший сніг у ніч проти 21 жовтня.

"У ніч на 21 жовтня у Черкасах випав перший сніг", - написала зірка у своїй публікації.

"Яка погода у вас у регіоні?", - запитала Наталія та запропонувала вибрати відповідний смайлик.

Варто зазначити, що до цього з Наташі пожартували через її походи в метро.

"Шановні кияни, під час повітряних тривог намагайтеся уникати станції метро Позняки. Туди приходить Наталія Могилевська, починає співати і робить вкрай непридатним для використання", - написав користувач в одній із соціальних мереж.

Нагадаємо, Могилевська поділилася з українцями радісною новиною та записала відеозвернення.

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