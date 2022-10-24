Дарина Рибак зізналася, що розповісти про майбутнє поповнення у сім'ї наважилася 24 жовтня через те, як ця дата асоціюється в українців.

Як повідомляє Politeka.net , 33-річна зірка серіалу "Свати" та "Папік" Дар'я Рибак поділилася щасливою новиною. Зокрема, українська актриса не змогла довго таїти того, що вона чекає на первістка. На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася фото з животом, що округлився.

Актриса прокоментувала, що в умовах злочинної та руйнівної війни складно знайти причини радіти життю, проте тепер у майбутньої мами вона є – її малюк.

"У кожного з нас є причина жити! У кожного з нас, кожен день, є причини прокидатися, посміхатися, дякувати за життя і насолоджуватися цим життям! Моя причина зараз у мене під серцем. Це моє диво, моє щастя і мій спокій. . Життя триває! Її неможливо зупинити! Не забувайте про це", - написала Дар'я Рибак в InstaStories.

Дар'я Рибак зізналася, що розповісти про майбутнє поповнення в сім'ї наважилася 24 жовтня, тому що ця цифра назавжди надрукувалась у пам'яті людей, несучи погану новину про вторгнення росії. Але артистці хотілося змінити асоціацію.

"Знаєте, що найцікавіше... Сьогодні 24 число. Ці дві цифри назавжди запечатаються у нашій підсвідомості. Але саме сьогодні мені захотілося поділитись з вами цією новиною", - додала зірка комедійних серіалів.

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