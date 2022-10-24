Как сообщает Politeka.net, 33-летняя звезда сериала "Сваты" и "Папик" Дарья Рыбак поделилась счастливой новостью. В частности, украинская актриса не смогла долго таить того, что она ждет первенца. На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фото с округлившемся животиком.
Актриса прокомментировала, что в условиях преступной и разрушительной войны сложно найти причины радоваться жизни, однако теперь у будущей мамы она есть – ее малыш.
"У каждого из нас есть причина жить! У каждого из нас, каждый день, есть причины просыпаться, улыбаться, благодарить за жизнь и наслаждаться этой жизнью! Моя причина сейчас у меня под сердцем. Это мое чудо, мое счастье и мое спокойствие... Жизнь продолжается! Ее невозможно остановить! Не забывайте об этом", – написала Дарья Рыбак в InstaStories.
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Дарья Рыбак призналась, что рассказать о будущем пополнении в семье решилась 24 октября, потому что эта цифра навсегда отпечаталась в памяти людей, неся плохую новость о вторжении россии. Но артистке хотелось изменить ассоциацию.
"Знаете, что самое интересное... Сегодня 24 число. Эти две цифры навсегда запечатаются в нашем подсознании. Но именно сегодня мне захотелось поделиться с вами этой новостью", - добавила звезда комедийных сериалов.
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая столкнулась со стереотипами по отношению к украинцам.
Как писала Politeka, звезда "Папика" Петрожицкая честно призналась в проблемах с любимым парнем.
Также Politeka писала, что звезда "Папика" Петрожицкая потеряла сознание в торговом центре.