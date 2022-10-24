Зіркова пара Григорій та Христина Решетники вже виховує трьох синів, але на цьому вони не планують зупинятися.

Зараз багато зіркових пар замислюються про те, щоб взяти в сім'ю дитину, яка через повномасштабну війну залишилася сиротою. Відомий український телеведучий Григорій Решетник дав інтерв'ю програмі "ЖВЛ" і розповів, чи він замислюється зі своєю дружиною про те, щоб усиновити дитину, яка осиротіла через війну.

Зоряна пара вже виховує трьох синів, але на цьому вони не планують зупинятися. Так, Григорій та Христина Решетники замислюються над тим, щоб усиновити дитину, яка залишилася без родини.

"У березні я пам'ятаю, як побачила фото та відео евакуації дітей зі сходу та півдня. Там були також дітки з Харкова. Маленькі дітки, їх забирали автобусами… Я пам'ятаю це, і це просто до сліз. Їх так багато було…", - розповіла Христина Решетник.

Григорій Решетник не проти того, щоб усиновити дитину. Але під час війни це неможливо – закон не дозволяє. Тому зараз вони обговорюють це та готуються, а після перемоги України планують діяти.

Він наголошує на тому, що це дуже серйозне рішення, що вимагають колосальної відповідальності та розуміння того, що у дитини, яка втратила своїх батьків, можуть бути психологічні травми.

"У наших синів своє "замовлення". Хлопчика, дівчинку. Ми вважаємо, що під час війни обов'язок кожної сім'ї - думати про усиновлення. Душа розривається, бо хочеться одразу всім допомогти. Але усиновлення - це дуже відповідальна річ", - сказав Гриша Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

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