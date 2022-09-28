В видеоработе жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника предстала перед поклонниками в страстном и деловом образе.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника часто радует пользователей сети своим присутствием в соцсетях. Конечно же, она не забывает показать своих любимых мужа и троих сыновей. В этот раз Кристина Решетник в Instagram она похвасталась новым образом, который выбрала для рабочих будней.

И вот - новый невероятно яркий образ. Кристина Решетник показала лук в темно-синих джинсах и ярко-красном пиджаке с золотыми пуговицами. Под низ она надела белую рубашку. В качестве макияжа она использовала нюдовые тона, сделав акцент на глазах. На опубликованных кадрах она прогулялась с папкой в руке и обратилась к украинцам.

"Я Кристина Решетник, мама троих детей, и я все успеваю. Я уверена, что у тебя так тоже получится. И помните, что у такое сложное для всех время, очень важно работать, поддерживая экономику Украины, и самое главное - помогать ВСУ", - обратилась Кристина Решетник.

Поклонники назвали Кристину Решетник очаровательной красавицей и написали в комментариях: "У тебя сотни тысячи супер сил, ты супер женщина", "Лучшая lady in red", "Какой мужчина рядом, такая и женщина", "Просто Королева", "Вы пример для женщин".

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.



