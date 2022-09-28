Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника часто радует пользователей сети своим присутствием в соцсетях. Конечно же, она не забывает показать своих любимых мужа и троих сыновей. В этот раз Кристина Решетник в Instagram она похвасталась новым образом, который выбрала для рабочих будней.
И вот - новый невероятно яркий образ. Кристина Решетник показала лук в темно-синих джинсах и ярко-красном пиджаке с золотыми пуговицами. Под низ она надела белую рубашку. В качестве макияжа она использовала нюдовые тона, сделав акцент на глазах. На опубликованных кадрах она прогулялась с папкой в руке и обратилась к украинцам.
"Я Кристина Решетник, мама троих детей, и я все успеваю. Я уверена, что у тебя так тоже получится. И помните, что у такое сложное для всех время, очень важно работать, поддерживая экономику Украины, и самое главное - помогать ВСУ", - обратилась Кристина Решетник.
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Поклонники назвали Кристину Решетник очаровательной красавицей и написали в комментариях: "У тебя сотни тысячи супер сил, ты супер женщина", "Лучшая lady in red", "Какой мужчина рядом, такая и женщина", "Просто Королева", "Вы пример для женщин".
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.