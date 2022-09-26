Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина решили показать своим детям и родителям результат работы ВСУ – выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади.
Кроме того, они прогулялись по центру Киева. После прогулки Кристина Решетник сделала несколько выводов, которыми поделилась в своем Instagram.
Она призналась, что долго с мужем думала над тем, вести ли детей на выставку - ведь боялись травмировать психику маленьких сыновей. Но мальчики сами настояли и попросили об этом родителей.
"Вчера мы хорошо погуляли перед сном с детьми и родителями. Счастливые были такие, ведь энергетика в нашем городе и на нашей земле просто невероятная. Особанно чувствую это сейчас", - поделилась впечатлениями Кристина Решетник.
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Также семья посетила старейший скульптурный памятник Киева, построенный в 1853 году - памятник Владимиру Великому.
"Князь Владимир нас оберегает", - уверена жена украинского телеведущего Григория Решетника.
Только проснувшись и начав новый день, Кристина Решетник сделала выводы, что такая экскурсия для детей состоялась лишь благодаря отважным воинам ВСУ. Потому многодетная мама поспешила поблагодарить их и высказать уверенность в нашей победе над злом - российскими оккупантами.
"Спасибо вам, наши дорогие военные, за то, что мы живем у себя дома. Я каждое утро благодарю вас за это, ведь это невероятное счастье", - высказалась Кристина.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.