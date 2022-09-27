Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник не перестает радовать поклонников вереницей романтичных фото со своей женой Кристиной. Супруги не удержались от стрит-стайл фотосета, отдавшись чувствам перед объективом фотографа.
Кристина Решетник поделилась в Instagram атмосферным фото с возлюбленным, на которым они наслаждаются моментом, о чем говорит блаженство на их лицах.
На ночных снимках из украинской столицы счастливая пара позирует прямо в машине, не стесняясь проявлять свои чувства. Григорий Решетник наклонился к своей жене и нежно улыбается, а она лишь жмурится от удовольствия и поближе прижимается к любимому мужчине. Капли дождя на стекле машины и подсветка придают фото таинственности.
"Только в Украине может быть такой красивый вечер", - подписал фото знаменитый телеведущий.
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Подписчики Григория Решетника пришли в восторг от нежностей ведущего и его жены. Они буквально засыпали супругов комплиментами: "Ой, какое классное фото", "Ой, как в кино", "Фото бомба) Такие милые", "Вау какое фото необычное", " Ничего себе. Какая любовь во взгляде".
Напомним, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поразили кадрами прогулки в центре Киева.
Также Politeka писала, что ведущий Решетник поделился своим счастьем на видео, украинцы в восторге.