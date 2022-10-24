Як зізналася Христина Решетник, їй було важко їхати біля аеропорту, де вже не літають пасажирські літаки.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина – щасливі батьки трьох синів. Іван та Дмитро вже ходять до школи, але з настанням канікул батьки вирішили відправити хлопчиків погостювати у бабусі та дідуся. Милими кадрами поїздки багатодітна мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як зізналася Христина Решетник, їй було важко їхати біля аеропорту, де вже не літають пасажирські літаки.

"Аж не віриться, що раніше літали літаки, що дістатися від однієї частини України до іншої можна було за годину. Тепер їдеш так довго і молишся - аби не було запуску ракет з росії. Які ж вони сво...", - зазначила дружина українського телеведучого Григорій Решетник.

Вона також показала фото із дітьми, яких довелося збирати у поїздку. Христина Решетник зізналася, що робити це досить складно, адже їх троє і нічого не можна забути. Крім того, потрібно й самій зібратися. Вона додала, що у машині молодший Сашенька заснув.

Коли родина приїхала до бабусь і дідусів, хлопчики не втрималися і стрибнули в купу сухого листя.

"Радість. Онуки приїхали до бабусь та дідусів", - додала вона.

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

Як повідомляла Politeka, Решетник із коханою дружиною віддалися почуттям перед камерою.

Також Politeka писала, що дружина Решетника поділилася почуттями, прогулявшись біля знищеної російської техніки.