Як повідомляє Politeka.net, не пройшов і місяць із весілля співачки Анни Трінчер і блогера Олександра Волошина, як новоспечені зіркові чоловік і дружина вперше серйозно публічно посварилися. Вся справа в тому, що Анна не хоче брати прізвище чоловіка, а Олександру це шалено не подобається. Про це блогер розповів на своїй сторінці в Instagram.

Анна Трінчер та Олександр Волошин вирішили підняти це питання на камеру. Під час суперечки, яка ледь не привела до бійки, Трінчер заявила Волошину, що перед весіллям вони обговорювали цю важливу тему. І тоді блогер дав зрозуміти – він підтримає будь-яке рішення Анни. Але тепер Олександр наполягає, щоб дружина мала з ним одне прізвище.

Волошин опублікував у соцмережах зворотний зв'язок від шанувальників. Він погодився з думкою користувачів мережі, що жінка повинна взяти прізвище чоловіка, адже вони - одна сім'я, а не салат "Олів'є".

Його мама стала на бік Ані, заявивши, що немає жодної різниці, яке прізвище, якщо люди люблять один одного.

Тим часом Анна Трінчер у своєму Інстаграмі пояснила, чому не хоче міняти прізвище. І відверто написала, що не розуміє, чому для Олександра це стало так важливим.

"Я люблю своє прізвище. І вважаю, що в цьому і є синергія. Також у мене немає часу копатися в документації", - написала Анна Трінчер.

Нагадаємо, Анна Трінчер перед весіллям блиснула пружними принадами, відео.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Анною Трінчер напередодні весілля.

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