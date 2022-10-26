Співачка Оля Цибульська, яка є кумою Михайла Хоми з Дзідзьо, звернулася до українців, які негідно поводяться в Європі.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Багато хто навіть подумував, що не тільки кумівство об'єднує пару, а син Цибульської був підозріло схожий на Михайла на думку фанатів. Але Цибульська спростовувала подібні чутки, а цього року навіть вирішила показати свого чоловіка, з яким разом уже понад 20 років. Не забуває Оля та про Інстграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка вирішила торкнутися важкої теми, яка стосується біженців.

"Я розумію, рівень стресу, коли ти не вдома, але завжди потрібно поводитися гідно, Швидко даю пігулку, бо це імідж країни", - написала Оля.

"Виїхали ми вже додому, до кордону зовсім поряд, тому скоро скажу доброго вечора в нашій хаті. Чуєте, що я спілкувалася з дівчинкою, європейкою, яка працює тут і стикається часто з українцями. І сказала, що між людьми ходять чутки, що почастішали". випадки, коли українці поводяться не дуже добре", - сказала Оля.

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