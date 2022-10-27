Христина Решетник також зізналася, що дозволила собі бути щасливою і насолоджуватися моментом - сміялася і дякувала чоловікові за те, що взяв із собою.

Як повідомляє Politeka.net, український ведучий Григорій Решетник вирушив до Австрії з робочою поїздкою. За кілька днів до нього приєдналася і дружина. Христина Решетник на своїй сторінці в Instagram розповіла про свої враження про перебування за кордоном порівнявши з українськими реаліями.

Як розповіла дружина телеведучого, в Австрії зараз все по-іншому – вулиці світяться, людей тьма, усі гуляють до ночі та авто їздять ночами. Їй навіть важко повірити в те, що за 5 годин від України, тут зовсім інше життя.

Вона також зізналася, що дозволила собі бути щасливою та насолоджуватися моментом – сміялася та дякувала чоловікові, за те, що взяв із собою. Христина Решетник намагалася переключитись і не читати новин.

"Мені ці кілька днів були вкрай необхідні. Через постійні сирени та побоювання за дітей, сім'ї, я відчувала, що навіть моя super charged, аж ніяк на 8 місяців напруженого життя в потоці негативних новин і страху, не можуть не впливати на організм. А я собі фізично не можу дозволити такого - у мене ж троє активних хлопчиків", - додала Христина Решетник.

Вона також опублікувала щасливі кадри, на яких гуляє вуличками Відня зі щасливою усмішкою на губах.

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

Як повідомляла Politeka, Решетник із коханою дружиною віддалися почуттям перед камерою.

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