Як повідомляє Politeka.net, український ведучий Григорій Решетник вирушив до Австрії з робочою поїздкою. За кілька днів до нього приєдналася і дружина. Христина Решетник на своїй сторінці в Instagram розповіла про свої враження про перебування за кордоном порівнявши з українськими реаліями.
Як розповіла дружина телеведучого, в Австрії зараз все по-іншому – вулиці світяться, людей тьма, усі гуляють до ночі та авто їздять ночами. Їй навіть важко повірити в те, що за 5 годин від України, тут зовсім інше життя.
Вона також зізналася, що дозволила собі бути щасливою та насолоджуватися моментом – сміялася та дякувала чоловікові, за те, що взяв із собою. Христина Решетник намагалася переключитись і не читати новин.
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"Мені ці кілька днів були вкрай необхідні. Через постійні сирени та побоювання за дітей, сім'ї, я відчувала, що навіть моя super charged, аж ніяк на 8 місяців напруженого життя в потоці негативних новин і страху, не можуть не впливати на організм. А я собі фізично не можу дозволити такого - у мене ж троє активних хлопчиків", - додала Христина Решетник.
Вона також опублікувала щасливі кадри, на яких гуляє вуличками Відня зі щасливою усмішкою на губах.
Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.
Як повідомляла Politeka, Решетник із коханою дружиною віддалися почуттям перед камерою.
Також Politeka писала, що дружина Решетника поділилася почуттями, прогулявшись біля знищеної російської техніки.