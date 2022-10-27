Як повідомляє Politeka.net , український скандальний ведучий Володимир Остапчук познайомився з Христиною Гірник ознайомилися на весіллі, де він був ведучим. На той час він був ще одружений, разом із Оленою, своєю дружиною, він виховував двох дітей.

Проте пара скандально розлучилася, а сам Остапчук досить швидко заявив про наступні стосунки. Нерідко Остапчук виносив усі сварки з першою дружиною Оленою, хвалився сімейною ідилією з другою дружиною та говорив про плани на майбутнє.

Нині ж у мережі поширили інформацію, що конфлікт із другою дружиною переріс у чергове розлучення.

«Зберіться з духом і розкажіть історію з Остапчуком» - запитують фанати.

Гірник одразу відреагувала на кілька запитань. «Думаю, у мене більше духу, ніж у деяких. Остапчук – це моє прізвище, а його пишуть із великої літери. Я вже розповідала, що тему особисто закрила.

І хоча в душі я назавжди Гірник, але все ж таки за паспортом я Остапчук».

Поки екс-дружини не коментують розлучення, але в соціальних мережах зникли їхні спільні фото досить давно, також немає і свіжих кадрів з їхнього будинку, вони навіть не вітали один одного з днем ​​народження у жовтні.

Як повідомляє Телеграм-канал " Культурна пральня" : " Володимир і Христина розлучилися. Як розповіли нам джерела в оточенні пари, документи про розірвання шлюбу вони отримали кілька тижнів тому".

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.