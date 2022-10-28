Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Зірка там вибрала переможницею гімнастку Дашу Ульянову, але пара після проекту одразу ж розійшлася. А тепер зірка одружена з моделлю Даші Хлистун. Дружина Макса, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Даша поділилася яскравими образами у вбраннях. На одному з фото Хлистун була у сукні з розрізом від стегна.

"Люблю свою роботу за те, що будь-який мій внутрішній стан, я в кадрі повинен бути - професіонал. Таким чином, на деякий час взагалі забуваю те, що відбувається всередині. Краща терапія від поганого почуття - робота", - написала Даша під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Життя прекрасне, а ти просто неймовірне", "Неймовірне", "Як добре, що я дівчина, а то б втратила сон. Ви чарівна", "А що це за бренд, вибачте! Ви дуже гарна !!!", " Ви така витончена та красива, я не можу вами не захоплюватися”.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка показала дочку, що підросла, від зіркового чоловіка .

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