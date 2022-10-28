Як повідомляє Politeka.net, український ведучий Григорій Решетник вирушив до Австрії з робочою поїздкою. За кілька днів до нього приєдналася і дружина. Христина Решетник наважилася показати на особистій сторінці в Instagram романтичні фото з чоловіком, які вони зробили під час прогулянки Віднем.

Подружжя насолоджується прогулянкою та суспільством один одного, не соромлячись виявляти ніжні почуття на публіку. Пара демонструє на камеру милі посмішки та обійми.

Христина та Григорій Решетник засняті на камеру у повсякденному вбранні. У той час, як багатодітна матуся обрала світлі джинси та тренч, які доповнила кросівками, Гриша позував у темних джинсах та короткій курточці чорного кольору. Христина розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Замість підпису до кадрів дружина телеведучого залишила емодзі у формі планети Сатурна.

Користувачі мережі залишили цій чудовій парі Христини та Григорія Решетників багато теплих відгуків у коментарях.

"Чудова пара, любові вам сильної і на все життя", "Це святе місце всіх пар у Відні, чудово дивіться разом", "Неймовірні. Кріс, ви пара, що надихає", - писали користувачі мережі під фото пари.

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

Як повідомляла Politeka, Решетник із коханою дружиною віддалися почуттям перед камерою.

Також Politeka писала, що дружина Решетника поділилася почуттями, прогулявшись біля знищеної російської техніки.