Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий Григорий Решетник отправился в Австрию с рабочей поездкой. Через несколько дней к нему присоединилась и жена. Кристина Решетник решилась показать на личной странице в Instagram романтические фото с мужем, которые они сделали во время прогулки по Вене.
Супруги наслаждаются прогулкой и обществом друг друга, не стесняясь проявлять нежные чувства на публику. Пара демонстрирует на камеру милые улыбки и объятия.
Кристина и Григорий Решетник запечалены в повседневных нарядах. В то время, как многодетная мамочка выбрала светлые джинсы и тренч, которые дополнила кроссовками, Гриша позировал в темных джинсах и короткой курточке черного цвета. Кристина распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж.
Вместо подписи к кадрам жена телеведущего оставила эмодзи в форме планеты Сатурна.
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Пользователи сети оставили этой чудесной паре Кристины и Григория Решетников много теплых отзывов в комментариях.
"Замечательная пара, любви вам сильной и на всю жизнь", "Это святое место всех пар в Вене, отлично смотритесь вместе", "Невероятные. Крис, вы вдохновляющая пара", - писали пользователи сети под фото пары.
Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.
Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.
Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.