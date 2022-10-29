Співачка та актриса Ганна Трінчер показала, як вміє розтягуватися на заняттях та вразила пластичними рухами.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – українська співачка та актриса, яка намагається підтримувати фігуру у формі, не забуває про схуднення та всіляко показує результати у мережі. Також Ганна намагається розповідати про те, що робить із собою: уколи краси, пластика, операції та навіть які вітаміни приймає.

При цьому Дівчина в Інстаграм ділиться секретами правильного підбору речей, щоб наголосити на кращій формі і не показати при цьому зайве. Цього разу Ганна підкорила розтяжкою та сміливими танцями під грайливу музику.

«Там, де є твоя жіноча енергія! Саме через танець вона розкривається» – пише Ганна.

Нагадаємо, Ганна Трінчер та блогер Олександр Волошин зіграли скромне весілля у вересні. При цьому свято ледве не скасували – за десять днів до щасливої ​​дати закохані зрозуміли, що в них нічого не готове.

«Річ у тому, що ми, на жаль, довірилися некомпетентному організатору. В останній момент, за 10 днів до весілля, ми зрозуміли, що майже нічого не готове. Звичайно, ми потрапили на гроші», - розповіла Трінчер «ЖВЛ», додавши, що певна сума грошей вже була залишена як завдаток, у тому числі за локацію та декор.

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