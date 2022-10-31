Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна веде активну волонтерську діяльність та висвітлює те, що відбувається в Україні. На своїй сторінці в Instagram телеведуча не таїла, що відчуває радість, коли дізнається про ліквідацію чергових російських вояків. Вона також пояснила, чому відчувати таке – це нормально.

"Є якась дивна і водночас лякаюча внутрішня радість через нові втрати окупантів. Адже раніше ми всі такого про себе навіть уявити не могли… Я відчуваю те саме, і це абсолютно нормально. А як нам ще ставиться до людей, які напали на нашу країну, які змушують нас страждати і досі носити в собі велике горе від новини до новини? А тепер для нас кожен знищений російський убивця – це врятоване українське життя", - пояснила Маша Єфросиніна.

Телеведуча додала, що радіти смертям людей – це нездорово. Але росіян і людьми назвати важко після всіх звірств, які вони творять в Україні.

"З якого часу тих - хто вбив понад 400 українських дітей, зґвалтували тисячі жінок, підлітків, малюків і людей похилого віку, зруйнували і пограбували наші будинки, вбили чоловіків - ми повинні вважати людьми?", - додала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

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