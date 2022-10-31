Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина ведет активную волонтерскую деятельность и освещает происходящее в Украине. На своей странице в Instagram телеведущая не стала таить, что чувствует радость, когда узнает о ликвидации очередных российских вояк. Она также пояснила, почему чувствовать такое - это нормально.

"Есть какая-то странная и одновременно пугающая внутренняя радость из-за новых потерь оккупантов. Ведь раньше мы все такого о себе даже представить не могли… Я чувствую тоже самое, и это абсолютно нормально. А как нам еще относится к людям, которые напали на нашу страну, которые заставляют нас страдать и до сих пор носить в себе большое горе от новости до новости? А теперь для нас каждый уничтоженный русский убийца – это спасенная украинская жизнь!", - пояснила Маша Ефросинина.

Телеведущая добавила, что радоваться смертям людей - это нездорово. Но россиян и людьми назвать трудно после всех тех зверств, которые они творят в Украине.

"С каких это пор тех - кто убил более 400 украинских детей, изнасиловали тысячи женщин, подростков, малышей и людей пожилого возраста, разрушили и ограбили наши дома, убили мужчин - мы должны их считать людьми?", - добавила Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.