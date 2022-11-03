Оля Полякова зазначила, що до останнього моменту не знала, хто буде її партнером, але тепер рада і вони разом виконують важливе завдання.

31 жовтня стартували прямі ефіри "Танців із зірками" Грузія, де бере участь українська артистка Оля Полякова. Її партнером став український танцівник Макс Єжов. У ранковому проекті "Сніданок з 1+1" артистка розповіла, чому погодилася взяти участь у грузинських танцях.

Оля Полякова наголосила, що до останнього моменту не знала, хто буде її партнером.

"Для нас це був сюрприз від продюсерів. Я думала, що танцюватиму з якимось запальним грузином, на що мені так і сказали: "Буде в тебе запальний грузин" і привезли Максима з України", — поділилася співачка.

Оля Полякова зізналась, що у них два завдання - перша їхня місія на грузинському проекті – не дати світу забути про війну в нашій країні, а також презентувати проект "Незламні", амбасадором якого є виконавиця. Він націлений на збір 1 млн. гривень на біонічні протези для українців, які постраждали під час війни.



Крім того, тренер "Голосу країни" наголосила, що грузини неймовірно підтримують українців у боротьбі за свободу, адже самі були жертвою російської агресії, коли танки росії вторглися до їхньої країни.

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