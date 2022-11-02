Дружина українського актора студії "Квартал 95" та режисера Руслана Ханумака, українська блогерка Аліна Шаманська поділилася, хто з артистів її найбільше розчарував під час повномасштабної війни. Про це вона розповіла в інтерв'ю для Слави Дьоміна у програмі "Слава+".

Так, Аліна Шаманська емоційно розкритикувала українську співачку Анну Asti , яка раніше співала в дуеті Artik & Asti, родом із Черкас. Виявилося, що та звалила в росію і вже навіть засвітилася з путіністом Пилипом Кіркоровим. +Вона сиділа під російськими бомбами, а потім втекла в Росії.

"Ця Asti закінчена. Це просто треш. Це перша співачка, яка під час війни випустила кліп із Кіркоровим. Вона із Черкас. Я зараз розповім секрет. Вона перші дні війни провела в Україні під бомбами зі своїм чоловіком-росіянином та зі своєю родиною. Вони сиділи в підвалі. Це достовірна інформація. І ти, с*ка, сиділа під бомбами під час війни і приїжджаєш до Росії і випускаєш кліп з Кіркоровим. Мені здається, це найбільший щур", - сказала Аліна Шаманська .

Блоггерка Аліна Шаманська також висловилася про Ані Лорак . Вона зізналася, що розчарувалася у своїй улюблениці. Щоправда, позиція гастролерки була зрозумілою ще з 2014 року.

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