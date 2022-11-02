Жена украинского актера студии "Квартал 95" и режиссера Руслана Ханумака, украинская блогерша Алина Шаманская поделилась, кто из артистов ее больше всего разочаровал во время полномасштабной войны. Об этом она рассказала в интервью для Славы Демина в программе "Слава +".

Так, Алина Шаманская эмоционально раскритиковала украинскую певицу Анну Asti, ранее певшую в дуэте Artik & Asti, родом из Черкасс. Оказалось, что та свалила в россию и уже даже засветилась с путинистом Филиппом Киркоровым. Она сидела под бомбами российскими, а потом сбежала в рф.

"Эта Asti конченая. Это просто трэш. Это первая певица, которая во время войны выпустила клип с Киркоровым. Она из Черкасс. Я сейчас расскажу секрет. Она первые дни войны провела в Украине под бомбами со своим мужем-россиянином и со своей семьей. Они сидели в подвале. Это достоверная информация. И ты, с*ка, сидела под бомбами во время войны и приезжаешь в Россию и выпускаешь клип с Киркоровым. Мне кажется, это самая большая крыса", — сказала Алина Шаманская.

Блоггерша Алина Шаманская также высказалась об Ани Лорак. Она призналась, что разочаровалась в своей любимице. Правда, позиция гастролерши была ясна еще с 2014 года.

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