Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка з початку війни залишалася у Києві і лише останніми місяцями почала гастролювати та брати участь у благодійних заходах та волонтерських ініціативах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала гарні фото з темних вулиць Києва та звернулася до улюбленого міста.

Як відомо, через масивні ракетні атаки окупантів по українських містах, які почастішали останнім часом, було знищено або пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Це спричинило регулярні відключення електроенергії в будинках українців по всій країні. Відключення торкнулися і Києва, тож столицю останнім часом просто не впізнати. Колись яскраве сяюче місто порило у темряву.

За словами Сумської, після гастролей за кордоном їй було дуже незвично бачити Київ у такій темряві. "Мій рідний Київ! Приїхала після благодійного концерту для діточок сиріт в Іспанії, де все таке яскраве і осяйне… І так незвично знову побачити наше улюблене місто в темряві… Але Господь з нами і Михаїл Архистратиг захистить, МИ ВІРИМО!Наш рідненький КИЄВЕ! Ти будеш сяяти!", - написала Ольга у підписі до знімків із нічним темним Києвом.

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