Українська співачка Оля Полякова наразі не лише тренер у вокальному проекті «Голос країни», а й учасниця шоу «Танці із зірками».

Щоправда, не української, а грузинської , пише Politeka.net.

Нагадаємо, що днями Полякова зізналася, що вже не перший тиждень буквально до втрати свідомості тренується, готуючись повернутися на паркет, адже вона стала міжнародним учасником танцювального шоу в Грузії.

Партнером Полякової став український танцюрист Макс Єжов, котрий, нагадаємо, також є учасником її шоу-балету. Крім того, Єжов брав участь у «Танцях зі зірками» у парі з Лесею Нікітюк.

Артистка каже, що її головна місія на грузинському шоу не дати світові забути про війну та зібрати гроші для допомоги українцям, які постраждали під час війни.

Говорячи про ставлення грузинів до українців, Полякова запевнила, що воно дуже хороше.

«Вони активно підтримують, постійно намагаються чимось допомогти. На кожному кроці українські прапори виходиш в аеропорту і одразу бачиш наш прапор. І ти розумієш, що тут тобі раді, не скривдять, нагодують та заспівають пісню», - розповіла співачка.

Полякова вже встигла побачитися з українськими біженцями, які втекли до Грузії від війни.

«Збирали їх та зустрічалися разом, плакали, всі підтримують одне одного», - розповіла співачка.

Нагадаємо, співачка Джамала брала участь у польських «Танцях із зірками». Їй удалося протриматися до шостого ефіру.

Також повідомлялося, що Полякова присвятила свій новий хіт росіянам.

Крім того, Politeka.net писала, що Полякова розповіла про складнощі на проекті "Голос країни".

Раніше Полякова вибухнула гнівом після того, як в Росії вкрали її пісню.