Як повідомляє Politeka.net, відомий український ведучий Григорій Решетник днями виїхав за кордон. Там він працює на заходах – часто благодійних. Його дружина Христина Решетник приєдналася до нього і вже встигла запостити романтичні фото з коханим на своїй сторінці в Instagram.



Зокрема, Христина Регетник опублікувала два знімки, зроблені в Празі, але в різні роки. Перший, на якому Григорій ніжно цілує дружину в носик, зробили зовсім нещодавно. Другий, де парочка щасливо посміхається на камеру, зняли ще 2017 року, коли подружжя вперше побувало у цьому старому європейському місті.

У підписі до знімку Христина Решетник поцікавилася: "2022 vs 2017. Змінилися?"

Користувачі мережі засипали пару зворушливими відгуками та теплими побажаннями. Крім того, багато хто відповів на запитання дружини Григорія Решетника і написав, що пара за п'ять років зовсім не змінилася, а навіть стала кращою.

"Ви не змінилися, все так само сяєте любов'ю", "Стали кращими, закоханими і щасливими, залишайтеся такими завжди!", "Стали ще краще", "Ні, ви стали тільки красивішими", "Нічого не змінилося, як раніше від вас віє любов'ю", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

Як повідомляла Politeka, Решетник із коханою дружиною віддалися почуттям перед камерою.

Також Politeka писала, що дружина Решетника поділилася почуттями, прогулявшись біля знищеної російської техніки.