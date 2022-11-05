Как сообщает Politeka.net, известный украинский ведущий Григорий Решетник на днях уехал за границу. Там он работает на мероприятиях – часто благотворительных. Его жена Кристина Решетник присоединилась к нему и уже успела запостить романтические фото с любимым на своей странице в Instagram.



В частности, Кристина Регетник опубликовала два снимка, которые были сделаны в Праге, но в разные годы. Первый, на котором Григорий нежно целует жену в носик, был сделан совсем недавно. Второй, где парочка счастливо улыбается на камеру, засняли еще в 2017 году, когда супруги впервые побывали в этом старом европейском городе.

В подписи к снимку Кристина Решетник полюбопытствовала: "2022 vs 2017. Изменились?".

Пользователи сети засыпали пару умиленными отзывами и теплыми пожеланиями. Кроме того, многик ответили на вопрос жены Григория Решетника и написали, что пара за пять лет совсем не изменилась, а даже стала лучше.

"Вы не изменились, все так же сияют любовью", "Стали лучшими, влюбленными и счастливыми, оставайся такими всегда!", "Стали еще лучше", "Нет, вы стали только красивее", "Ничего не изменилось, как раньше от вас веет любовью", - писали в комментариях.

Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.

Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.

Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.