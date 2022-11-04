Хореограф Євген Кот, який є суддею шоу "Україна має талант" зізнався, що разом із дружиною Наталією Татаринцевою вони порушували питання про усиновлення дитини. Це сталося ще на початку повномасштабної війни в Україні. Про це танцюрист розповів в інтерв'ю для Rostyslove Production.
"Були такі ситуації, коли ми навіть телефонували туди, де говорили, що є діти. Ми не боїмося, але поки ми хочемо самі це зробити, завагітніти і народити дитину. Поки намагаємося самі, але якщо не вийде, то усиновлення це у нас, як один із варіантів", – поділився Євген Кот.
Крім того, хореограф прокоментував слова інших знаменитостей, які пообіцяли взяти під опіку дитину, яка втратила батьків під час війни.
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"Дуже багато людей про це говорять, але головне, щоб із цього не робили просто хайп. Не використали це як можливість знову з'явитися в медіапросторі", - прокоментував Євген Кот.
Наразі у родини танцюриста немає дітей, але зааз змінилися пріоритети. Немає походів у ресторани, шопінг. Закохані мріють стати батьками, більше часу проводять удома, допомагають ЗСУ. Війна показала, що у житті найголовніше – сім'я.
Нагадаємо, що Євген Кот топлес вразив підкачаним тілом.
Як повідомляла Politeka, Євген Кот влаштував романтичне побачення з коханою.
Також Politeka писала, що Євген Кот із дружиною замислювалися про дитину, але плани впали в одну мить.