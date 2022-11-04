Нині сім'я танцюриста Євгена Кота не має дітей, але у них змінилися пріоритети після вторгнення росії в Україну.

Хореограф Євген Кот, який є суддею шоу "Україна має талант" зізнався, що разом із дружиною Наталією Татаринцевою вони порушували питання про усиновлення дитини. Це сталося ще на початку повномасштабної війни в Україні. Про це танцюрист розповів в інтерв'ю для Rostyslove Production.

"Були такі ситуації, коли ми навіть телефонували туди, де говорили, що є діти. Ми не боїмося, але поки ми хочемо самі це зробити, завагітніти і народити дитину. Поки намагаємося самі, але якщо не вийде, то усиновлення це у нас, як один із варіантів", – поділився Євген Кот.

Крім того, хореограф прокоментував слова інших знаменитостей, які пообіцяли взяти під опіку дитину, яка втратила батьків під час війни.

"Дуже багато людей про це говорять, але головне, щоб із цього не робили просто хайп. Не використали це як можливість знову з'явитися в медіапросторі", - прокоментував Євген Кот.

Наразі у родини танцюриста немає дітей, але зааз змінилися пріоритети. Немає походів у ресторани, шопінг. Закохані мріють стати батьками, більше часу проводять удома, допомагають ЗСУ. Війна показала, що у житті найголовніше – сім'я.

Нагадаємо, що Євген Кот топлес вразив підкачаним тілом.

Як повідомляла Politeka, Євген Кот влаштував романтичне побачення з коханою.

Також Politeka писала, що Євген Кот із дружиною замислювалися про дитину, але плани впали в одну мить.