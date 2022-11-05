Хореограф, суддя "Україна має талант" та переможець шоу "Танці з зірками" Євген Коіт визнав, що йому було дуже складно і він довго не зміг змиритися із втратою.

Хореограф, суддя "Україна має талант" та переможець шоу "Танці з зірками" Євген Кот розповів про сімейну трагедію - у нього помер брат. Цією історією знаменитість поділився в ефірі для Rostyslove Production.

Євген Кіт розповів, що його брат Дмитро захворів на рак крові, йому було 30 років і він мав 2-річну дочку, коли дізнався про страшний діагноз. До цього він не мав жодних симптомів захворювання. А тривожним дзвіночком стала поява судин по всьому тілу.

Пізніше брата поклали до лікарні, він проходив хіміотерапію. На 10-й день після початку процедур йому сказали, що розпочалася ремісія. Але протокол лікування Дмитро мав пройти до кінця. Помер він від побічних ефектів від лікування – почав задихатись і у нього зупинилося серце.

"Його смерть я переживав дуже складно і болісно. Все терпів і тримав у собі. Потім я не витримав і звернувся до психолога, мені це дуже допомогло. Шрам все ще залишився, але теплі спогади про брата залишаються. Але для мене це все ще величезна трагедія. Вона все ще болить, це не загоїться ніколи. Біль лише трохи притупився і я зрозумів, як з цим далі жити", - розповів Євген Кот і уточнив, що йому знадобилося 4 роки, щоб прийняти втрату брата.

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