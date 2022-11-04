Як повідомляє Politeka.net, останнім часом багато хто цікавиться домашніми тренуваннями і тим, як зробити їх ефективнішим. У цьому питанні ми незаслужено забуваємо про старе добре обруч. Телеведучий Григорій Решетник все ж таки згадав про нього і опублікував кумедне відео в Instagram, на якому крутить на талії хулахуп.

Так, український ведучий Григорій Решетник розмістив ролик, у якому він зображений під час тренування у залі. Ведучий показав, як крутить хулахуп на талії, одягнувши спортивний костюм темного відтінку. У підписі до відео він анонсував випуск нової серії романтичного проекту "Холостяк", телеведучим якого є.

Смішні рухи під запальний трек і серйозне обличчя Григорія Решетника не залишили байдужими користувачів мережі, які з гумором відреагували на відповідне відео. Багато хто оцінив гумор знаменитого українця та поспішив написати йому парочку компліментів.

"Супер, Гриша, як завжди, - на висоті", "Тому що Гриша знає, що ми тільки через нього дивимося Холостяка", "Гриня, це спортивні авіакомпанії, не зупиняйся", "Такий фізрук пропадає", "Гриша, ну ти просто вогонь", - писали користувачі мережі у коментарях.

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

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